Идеальный вариант для завтрака. Показываем, как приготовить кальцоне

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас кальцоне по-гречески. Это закрытая пицца. Для ее приготовления нам понадобится дрожжевое тесто, рикотта, сыр фета, томаты, базилик, шпинат, соль, перец.

Приступаем приготовлению. Для этого нам понадобится рикотта. Смешиваем рикотту с сыром фета. Подойдет в принципе любой мягкий соленый сыр. Рикотты берем 300 граммов, а феты – 200. Также нам понадобится свежий шпинат и томаты. Томаты нарезаем крупным кубиком. Если нет томатов, можно заменить их перцам либо баклажаном. Любой овощ подойдет. Смешиваем рикотту и фета. Добавляем немного свежемолотого черного перца. Также понадобится шпинат и свежий базилик. Продолжаю замешивать. Для приготовления кальцоне можно использовать в принципе любой сыр. Лучше все подойдет моцарелла либо сулугуни. Шпинат в кальцоне используют целиком и сырым, так как он будет запекаться приблизительно 20 минут и приготовится за это время.

Начинка готова. Осталось закрутить ее в тесто. Так как у нас завтраки быстрые, мы используем готовое дрожжевое тесто. Пицца кальцоне не имеет долгую историю. Ее начало было положено простыми крестьянами в Италии примерно 200 лет тому назад. Они придумали обернуть начинку тонким слоем теста для того, чтобы это было легко переносить и употреблять в полевых условиях. Тесто раскатываем приблизительно 4 миллиметра толщиной. Выкладываем на один край начинку. Равномерно ее распределяем, добавляем свежий томат и закрываем. Слегка придавливаем края. Кальцоне перекладываем на застеленный пергаментом противень. Это делается для того, чтобы он не пригорел. Называние «кальцоне» происходит от итальянского, что означает штаны либо брюки. Это указывает на особую форму пиццы, в которой начинка обернута тонким слоем теста и напоминает карман. Основной задачей в приготовлении кальцоне является то, чтобы начинка не вытекла и наше тесто не лопнуло.

Выкладываем на один край теста начинку, равномерно распределяем сверху, укладываем томат и закрываем. После того, как наши кальцоне будут сформированы, нужно дать им настояться минут 20 в теплом месте. Это делается для того, чтобы хорошо подошло тесто, было пышное и нежное. И после этого отправляем разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.