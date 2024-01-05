Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас свекольный блин с крем-чизом и лососем. Это блюдо украсит не только ваш завтрак, но и праздничный стол. И для приготовления этого блюда нам понадобится мука, яйца, крем-чиз, молоко, лосось, свекла, майонез.

Приступаем к приготовлению. Берем предварительно отваренную свеклу и натираем ее на мелкой терке. Если у вас есть блендер, можно использовать блендер. Свекла должна пустить сок и покрасить наш блин. Прежде чем натирать свеклу, я рекомендую надеть перчатку, чтобы ваши руки не стали бордовыми. Также понадобится 100 грамм муки, щепотка соли, немного растительного масла, 100 грамм молока, перемешиваем. Сначала замешаю густое тесто, а потом буду разбавлять его водой. Это делается для того, чтобы не было комочков. Получается очень насыщенная яркая масса, нам еще понадобится одно куриное яйцо.

Для приготовления начинки понадобится крем-чиз – это мягкий творожный сыр, разбавленный сливками. Нам понадобится 100 грамм крем-чиза, сметаны столовая ложка. Зелень – используем только листики. Мелко нарезаем. Немного молотого перца, соль. Также понадобится один зубчик чеснока. Его мелко измельчаем. Перемешиваем нашу начинку. Крем-чиз – это один из самых популярных сыров в мире. Его используют не только в приготовлении завтраков, холодных закусок, горячих и десертов. Он также содержит очень много кальция, фосфора и полезных микроэлементов, что делает его очень полезным продуктом. Масса должна быть не слишком жидкой, но и не слишком густой. Если она будет жидкая, то блин будет растекаться. Если густая, то это усложнит его закручивание.

И осталось добавить последний ингредиент – это майонез. Майонез – это один из самых популярных и универсальных соусов. Очень важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. Майонез «Провансаль городской» торговой марки «Золотая капля» густой, нежный, натуральный, в составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Майонез можно использовать в качестве заправки к салатам, приправы к холодным и горячим блюдам. Немного майонеза и перемешиваем. Также нужна красная рыба. Можно использовать либо слабосоленую, либо горячего или холодного копчения. Обязательно удаляем все косточки. Рыба не только отлично подходит для приготовления завтраков, а это очень хороший продукт для банкетных и праздничных блюд. Нарезаем тоненько. Рыба готова.

Осталось только обжарить блин и собрать наше блюдо. На сковородку добавляем растительное масло. Обжариваем блин по полторы минуты с каждой стороны. Если вы хотите, чтобы ваши блинчики постоянно хорошо зажаривались, немного масла после каждой обжарки блинчика добавляем на сковородку. Блинчики обжарены, собираем наше блюдо.