Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара

Оливье – самый праздничный салат. Название получил в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве ресторан парижской кухни «Эрмитаж». К сожалению, оригинальный рецепт держался под большим секретом, который потом так и не был раскрыт. В преддверии новогодних праздников мы отправились на кухню к шеф-повару, который поделится с нами своим рецептом самого популярного блюда в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Для приготовления оливье с кислым яблоком и говядиной нам понадобятся: говяжья вырезка, яблоко, майонез, яйца, огурец, морковь, зеленый горошек, картошка.

Нарезаем овощи и яблоко.

Первоначальный рецепт включал в себя каперсы, телячий язык, черную икру и отварных раков. Но время внесло свои коррективы. Изюминка нашего салата – это яблоко, которое придаст блюду кислинку. Вадим Парханович:

Нарезаем говяжью вырезку и обжариваем ее.

Добавляем мясо в салат, майонез и перемешиваем.

Выкладываем салат и украшаем яйцами, хлебом и зеленью.

Такая вариация салата весьма бюджетна, в отличие от оригинального рецепта. Говядина отлично сочетается с горошком и яблоком. И готовить такое блюдо просто и быстро. Вкусных вам праздников! Вадим Парханович:

Последний акцент – поливаем бальзамическим соусом.