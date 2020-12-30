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Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара

30 декабря 2020 09:49
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Оливье – самый праздничный салат. Название получил в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве ресторан парижской кухни «Эрмитаж». К сожалению, оригинальный рецепт держался под большим секретом, который потом так и не был раскрыт. В преддверии новогодних праздников мы отправились на кухню к шеф-повару, который поделится с нами своим рецептом самого популярного блюда в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара-1

Вадим Парханович, шеф-повар:
Для приготовления оливье с кислым яблоком и говядиной нам понадобятся: говяжья вырезка, яблоко, майонез, яйца, огурец, морковь, зеленый горошек, картошка.

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара-4

Нарезаем овощи и яблоко.

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара-7

Первоначальный рецепт включал в себя каперсы, телячий язык, черную икру и отварных раков. Но время внесло свои коррективы. Изюминка нашего салата – это яблоко, которое придаст блюду кислинку.

Вадим Парханович:
Нарезаем говяжью вырезку и обжариваем ее.

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара-10

Добавляем мясо в салат, майонез и перемешиваем.

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара-13

Выкладываем салат и украшаем яйцами, хлебом и зеленью.

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара-16

Такая вариация салата весьма бюджетна, в отличие от оригинального рецепта. Говядина отлично сочетается с горошком и яблоком. И готовить такое блюдо просто и быстро. Вкусных вам праздников!

Вадим Парханович:
Последний акцент – поливаем бальзамическим соусом.

Оливье с кислым яблоком и говядиной. Новогодний рецепт от шеф-повара-19

Наш оливье готов. Вкусного вам Нового года!

# Кулинария # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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