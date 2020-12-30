Прямой эфир

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак

30 декабря 2020 08:23
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: круассан, помидор (30 г), салат, мортаделла (30 г), маслины, огурец (5 г), майонез (100 г), горчица зерновая (30 г).

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -1

Готовим соус. Берём майонез, к нему добавляем зернистую горчицу и немного маслин, произвольно их нарезаем. Перемешиваем наш соус.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -4

Как правильно приготовить майонез? Берите один желток и 150 г растительного масла. Есть такое поверье, что если налить много масла, то майонез не получится, самое главное – соблюдать несколько правил. Первое – продукты у вас должны быть одной температуры: либо с холодильника, либо комнатной температуры. Вы берёте куриный желток, добавляете немного горчицы и тонкой струйкой, все время помешивая, вливаете 150 г растительного масла. В конце сдобрите его солью и немного лимонным соком. И вы получаете потрясающий домашний майонез.

Берём круассан, разрезаем его вдоль пополам.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -7

Добавляем немного соуса, промазываем по всему кусочку круассана.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -10

Затем укладываем листочки свежего салата.

Совет: можно использовать любую зелень, это может быть рукола, базилик, укроп, петрушка.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -13

Нарезаем свежий помидор слайсами и выкладываем.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -16

Далее нарезаем огурец и сверху выкладываем.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -19

Красиво выкладываем мортаделлу.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -22

Остальную часть соуса выкладываем на другую часть круассана и закрываем наш чудесный круассан.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -25

Это точно праздничный предновогодний завтрак.

Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак -28

Приятного аппетита!

# Кулинария # Рецепты # Артём Ракецкий # Фотофакт # Завтрак

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