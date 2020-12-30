Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: круассан, помидор (30 г), салат, мортаделла (30 г), маслины, огурец (5 г), майонез (100 г), горчица зерновая (30 г).