Круассан с мортаделлой. Готовим необычный предновогодний завтрак
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.
Ингредиенты: круассан, помидор (30 г), салат, мортаделла (30 г), маслины, огурец (5 г), майонез (100 г), горчица зерновая (30 г).
Готовим соус. Берём майонез, к нему добавляем зернистую горчицу и немного маслин, произвольно их нарезаем. Перемешиваем наш соус.
Как правильно приготовить майонез? Берите один желток и 150 г растительного масла. Есть такое поверье, что если налить много масла, то майонез не получится, самое главное – соблюдать несколько правил. Первое – продукты у вас должны быть одной температуры: либо с холодильника, либо комнатной температуры. Вы берёте куриный желток, добавляете немного горчицы и тонкой струйкой, все время помешивая, вливаете 150 г растительного масла. В конце сдобрите его солью и немного лимонным соком. И вы получаете потрясающий домашний майонез.
Берём круассан, разрезаем его вдоль пополам.
Добавляем немного соуса, промазываем по всему кусочку круассана.
Затем укладываем листочки свежего салата.
Совет: можно использовать любую зелень, это может быть рукола, базилик, укроп, петрушка.
Нарезаем свежий помидор слайсами и выкладываем.
Далее нарезаем огурец и сверху выкладываем.
Красиво выкладываем мортаделлу.
Остальную часть соуса выкладываем на другую часть круассана и закрываем наш чудесный круассан.
Это точно праздничный предновогодний завтрак.