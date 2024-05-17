Как приготовить рисовый пудинг? Шеф-повар поделился рецептом

Приступаем к приготовлению. Берем яйца куриные, нам понадобится три куриных яйца и тростниковый сахар. Все смешиваем и взбиваем. Тростниковый сахар придает пудингу более карамельный цвет. На три яйца нам понадобится 60 граммов тростникового сахара. Взбиваем до полного растворения сахара. Также понадобятся сливки, 110 граммов сливок. Жирность сливок максимальная. Ванилин, можно порошок, но лучше стручок. Молоко – 400 граммов. Для приготовления пудинга лучше всего использовать рис таких сортов, как арборио либо нишики. У них высокое содержание крахмала, что делает пудинг более эластичным. Чтобы хорошенько подготовить рис, его нужно жарить. Сначала обжаривать на сливочном масле, чтобы запечатать крахмал внутри, чтобы он весь не выходил в воду при варке риса. Пудинг будет более нежным. Рисовый пудинг является самым популярным пудингом в Британии.