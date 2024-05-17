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Как приготовить рисовый пудинг? Шеф-повар поделился рецептом

17 мая 2024 16:01
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас рисовый пудинг. Для этого блюда нам понадобится: куриные яйца, жирные сливки, тростниковый сахар, предварительно отваренный рис, сливочное масло, молоко, ванилин, мускатный орех.

Как приготовить рисовый пудинг? Шеф-повар поделился рецептом-1

Приступаем к приготовлению. Берем яйца куриные, нам понадобится три куриных яйца и тростниковый сахар. Все смешиваем и взбиваем. Тростниковый сахар придает пудингу более карамельный цвет. На три яйца нам понадобится 60 граммов тростникового сахара. Взбиваем до полного растворения сахара. Также понадобятся сливки, 110 граммов сливок. Жирность сливок максимальная. Ванилин, можно порошок, но лучше стручок. Молоко – 400 граммов. Для приготовления пудинга лучше всего использовать рис таких сортов, как арборио либо нишики. У них высокое содержание крахмала, что делает пудинг более эластичным. Чтобы хорошенько подготовить рис, его нужно жарить. Сначала обжаривать на сливочном масле, чтобы запечатать крахмал внутри, чтобы он весь не выходил в воду при варке риса. Пудинг будет более нежным. Рисовый пудинг является самым популярным пудингом в Британии.

Как приготовить рисовый пудинг? Шеф-повар поделился рецептом-4

Все ингредиенты смешали, добавляю рис. Тщательно перемешиваю. Рис был отварен заранее в соотношении 1:1 с водой. Доводим рис до кипения и закрываем крышкой, ставим на маленький огонь, 12 минут его варим. Берем форму для выпекания, смазываем сливочным маслом и переливаем пудинг. Сверху посыпаем мускатным орехом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Как приготовить рисовый пудинг? Шеф-повар поделился рецептом-7

Наше блюдо готово. Настоящий рисовый пудинг чем-то напоминает суфле, у него нежная и воздушная текстура. Готовый пудинг можно подавать сразу же, но он будет вкусный и холодным.

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# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

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