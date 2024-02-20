Готовим вегетарианский бургер. Шеф-повар поделился рецептом

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится отварной картофель, мы его разминаем. Сегодня будем готовить бургер с котлетой, которая не содержит мяса, в которой много овощей и сыра. Морковь понадобится, нарезаем мелким кубиком. Она также предварительно отварена. Картофель в овощных котлетах играет основную роль. Он связывает все остальные овощи. Также нам понадобится стручковая фасоль. Если она у вас свежая, то ее следует отварить. В нашем случае она уже отварена. Я ее нарезаю среднего размера кубиком. Это делается для того, чтобы у нашей котлеты была текстура. Брокколи также предварительно отварена. Если у вас свежая, то отварим ее буквально минуту после закипания воды. Удаляем твердую часть. Она нам здесь не понадобится. И тоже крупным кусочком.

Также нам понадобится куриное яйцо. Добавляем одно куриное яйцо, сливочный сыр – две столовые ложки, так как у нас бургер сырно-овощной. И твердый сыр. Половину сыра мы используем в котлету, а половину – для сервировки. Натираем на крупной терке. Также соль, перец, паприка. И начинаем замешивать. Две столовые ложки муки. Все перемешиваем.