Готовим вегетарианский бургер. Шеф-повар поделился рецептом
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас сырный вегетарианский бургер. Для этого блюда нам понадобится отварной картофель, отварная морковь, кремчиз, твердый сыр, брокколи, стручковая фасоль, мука, панировочные сухари, яйца, паприка, булочки для бургера, листья салата, помидоры, красный лук и соус.
Приступаем к приготовлению. Нам понадобится отварной картофель, мы его разминаем. Сегодня будем готовить бургер с котлетой, которая не содержит мяса, в которой много овощей и сыра. Морковь понадобится, нарезаем мелким кубиком. Она также предварительно отварена. Картофель в овощных котлетах играет основную роль. Он связывает все остальные овощи. Также нам понадобится стручковая фасоль. Если она у вас свежая, то ее следует отварить. В нашем случае она уже отварена. Я ее нарезаю среднего размера кубиком. Это делается для того, чтобы у нашей котлеты была текстура. Брокколи также предварительно отварена. Если у вас свежая, то отварим ее буквально минуту после закипания воды. Удаляем твердую часть. Она нам здесь не понадобится. И тоже крупным кусочком.
Также нам понадобится куриное яйцо. Добавляем одно куриное яйцо, сливочный сыр – две столовые ложки, так как у нас бургер сырно-овощной. И твердый сыр. Половину сыра мы используем в котлету, а половину – для сервировки. Натираем на крупной терке. Также соль, перец, паприка. И начинаем замешивать. Две столовые ложки муки. Все перемешиваем.
Также понадобится красный лук. Нарезаю кольцами. Помидор свежий тоже понадобится. Помидор нарезаю по 5-7 миллиметров толщиной кружочками. Сыр нарезаю ломтиками толщиной по 3 миллиметра. Осталось сформовать котлеты и обжарить их. Обваливаем в сухарях. Делаем ровные шарики. Котлеты сформованы, осталось их только обжарить.
Предварительно разогреваем сковородку. Добавляем растительное масло. А на среднем огне прогреваем масло, чтобы котлеты равномерно прожарились и не подгорели. Делаем форму шайбы. Обжариваем котлеты буквально 2 минутки с каждой стороны, так как у нас все ингредиенты там готовы. Нам главное, чтобы прожарилось яйцо. А для его приготовления не нужно много времени.
Будем подсушивать булочки. Это делается для того, чтобы она не размокла в процессе того, когда бургер будет уже собран. Милые девушки, скоро самый мужской праздник в году. Порадуйте своих любимых кулинарными шедеврами. В помощь вам майонезные соусы «Золотая капля» без ГМО и искусственных ароматизаторов. В классической линейке «Грибной», «Сырный», «Сливочно-чесночный», «Бургер» и «Тартар». Сегодня я буду использовать «Бургер», вкусный и оригинальный с насыщенным вкусом и густой консистенции. А сочетания паприки и базилика придадут пикантный и нежный вкус.
Соус равномерно распределяю по всей булочке. Также понадобятся листья салата. Кладем на листья по кружочку помидора. Выкладываем сверху на котлеты сыр. Накрываем крышкой, чтобы сыр немного расплавился. Сыр растопился, выкладываем на помидор котлету. Сверху кольца лука. Накрываем все это булочкой. И вставляем шпажки, чтобы бургер не развалился, его будет тогда удобнее кушать. Бургеры готовы. Яркие овощи, хрустящая корочка на котлете, расплавленный сыр, вкусный соус, идеальный, правильный бургер. Выглядит очень аппетитно. Если вы не знаете, чем удивить своих родных и близких, это рецепт для вас.
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