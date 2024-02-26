Оладьи из брокколи с сыром. Делимся рецептом полезного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас оладьи из брокколи с сыром. Для этого блюда нам понадобится брокколи, куриные яйца, сыр «Сулугуни», твердый сыр, мука, панировочные сухари, зелень, соль, перец.

Приступаем к приготовлению. Берем сыр и натираем его на крупную терку. Сыр можно использовать абсолютно любой. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Мы используем два вида сыра. Берем второй вид сыра «Сулугуни» и натираем его на крупную терку. Также нам понадобится брокколи. Минимально подвергаем тепловой обработке. Это делается для того, чтобы она сохранила максимально все свои полезные и питательные вещества. И нарезаем произвольно крупными кусочками. Также понадобится два куриных яйца. Перец. Немного соли. И зелень, используем укроп. Укроп мелко нарезаю.

Также понадобится мука, четыре столовых ложки. И все перемешиваем. В 100 граммах брокколи содержится 35 калорий, что достаточно мало. И на ее переваливание организм тратит больше калорий, чем получает от ее употребления.

Наша масса готова, осталось только ее обжарить. Предварительно разогреваем сковородку и добавляем растительное масло. Выкладываем оладьи на панировочные сухари. Обваливаем в сухарях и придаем форму. Благодаря панировочным сухарям оладьи хорошо держат форм. Обжариваем оладьи из двух сторон по три минуты. После того как перевернем их, накрываем крышкой. Это делается для того, чтобы мука и яйцо, которые входят в состав, приготовились.