Брускетта с жареным беконом и пряным соусом. Быстрый и сытный завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Cамое время приготовить вкусный и простой завтрак. Сегодня у нас брускетта с жареным беконом и пряным соусом. Для этого нам понадобится хлеб, перец чили, кинза, томатный соус, крем-чиз, бекон.

Нарезаем бекон тонкими слайсами, удаляем кожу и нарезаем тоненькими кусочками. Режем толщиной приблизительно миллиметра 3-4, потому что мы будем обжаривать наш бекон, чтобы он не превратился совсем в чипсы, режем не слишком тонко. Для соуса понадобится перец чили и кинза. Кинзу я использую для того, чтобы придать соусу более восточный вкус. У кинзы я не удаляю стебель, так как он дает самый большой аромат, вкус. Нам понадобится половинка перца чили. Он очень острый, самую большую остроту дают семечки, их удаляем. И всю белую часть из перца тоже вырезаем. Нарезаем его мелким кубиком. Перец и зелень подготовлен, сейчас мы нарежем хлеб и приступим к его обжарке. Можно использовать любой хлеб, можно взять белую чиабатту, можно делать на обычном толстом хлебе, можно сделать на багете. Но в нашем случае это будет темная чиабатта. Хлебушек нарезаем и пойдем его обжаривать.

Приступаем к обжарке нашего бекона. Берем немного растительного масла и наливаем на разогретую сковороду. Уложим наш бекон. Будем его обжаривать слегка, чтобы он сильно не высох. Бекон наш скворчит, обжариваем его по 3 минутки с каждой стороны. Пока жарится наш бекон, мы подготовим тоже хлеб. Немного растительного масла на разогретую сковороду, укладываем наш хлеб и подсушим с двух сторон. Сушим, посмотрим, чтобы не пригорел. Брускетта – это универсальный конструктор бутерброда. Можно готовить с любой начинкой, добавлять различные ингредиенты. Можно обжарить хлебушек и выложить на него начинку. Можно запечь его в духовке. Это универсальное блюдо. Наш бекон практически готов. Он еще немного дойдет, пока будет лежать и остывать.

Теперь приступаем к приготовлению нашего соуса. Для этого блюда я рекомендую использовать томатный соус «Минский», новый торговый марки «ВкуSноВ». Это кисло-сладкий вкус белых томатов с добавлением натуральных специй, зелени, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощных, мясных и рыбных блюд. Нам понадобится 4 столовые ложки соуса, добавляем их в сотейник. Перемешиваем и доводим до кипения. Немного добавляем воды, доводим до кипения. Добавляем много черного перца и кинзу, перец чили. Слегка провариваем на соус вместе с чили и кинзой, чтобы ингредиенты отдали свой вкус. Наш соус закипает. Постоянно помешиваем, чтобы не пригорел. Соус начинает выпариваться, становиться гуще – то, что нам надо. Все в принципе готово. Снимаем с огня.