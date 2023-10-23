Яичница по-средиземноморски. Ещё одна идея для вашего завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас яйца по-средиземноморски. Для этого нам понадобятся оливки, маслины, каперсы, вяленые томаты, базилик, грудинка, яйца и томатный соус.

Приступаем готовке. Для этого все ингредиенты нужно нарезать кубиками среднего размера. Вместо грудинки мы можем взять любую гастрономию. Это может быть салями, курица, это может быть индейка, ростбиф, пеперони, это могут быть колбаски домашнего приготовления. В принципе, можно использовать любое наполнение. Добавляем оливки, маслины также. От обычной яичницы это блюдо отличается тем, что здесь используются ингредиенты, близкие для стран Средиземноморья. Оливки, маслины, вяленый томат, каперсы.

Нашу яичницу мы будем жарить на масле от вяленых томатов. Разогреваем нашу сковороду и наливаем на нее масло из томатов. Масло от вяленых томатов очень ароматное и придает блюду необычный вкус. Обжариваем буквально 2 минутки, чтобы смешались все вкусы и ароматы. В это блюдо я рекомендую добавлять томатный соус «Минский» новой торговой марки «ВкуSноВ». Это кисло-сладкий вкус белых томатов, с добавлением натуральных специй и зелени, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарнира, мясных и рыбных блюд. Добавляем две столовые ложки соуса. Доводим до кипения, смешали все ингредиенты с соусом, сейчас будем вбивать сюда яйца. Вбиваем, немного соли, перца и немножко зелени. Закрываем крышкой и жарим 3-4 минуты.