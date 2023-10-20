Омлет с изюмом. Готовим настоящий императорский завтрак
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим императорский омлет, он же кайзершмаррн. Для этого блюда нам понадобится мука, молоко, изюм, сахарная пудра, яйца, сахар, сливочное масло. Кайзершмаррн готовится на основе теста для блинчиков сладких. Поэтому мы будем сейчас готовить тесто. Сахар – две столовые ложки, немного соли, перемешиваем это все дело. Растираем яйца с мукой и понемногу вводим молоко. Делаем сначала густое тесто, чтобы избежать комочков. Добавляем оставшееся молоко, перемешиваем. В итоге я использовал 150-160 грамм молока. Изюм предварительно перебрал и залил кипяченой водой, чтобы он стал более мягким. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и добавляем сливочное.
Пока у нас нагревается масло, мы будем готовить императорский омлет. Омлет будет готовиться под крышкой. На первоначальном этапе надо, чтобы прожарился низ омлета. Потом мы будем делать надрезы, можно делать продольные надрезы. Можно разрывать вилкой и дожаривать каждый кусочек омлета по отдельности. Наш омлет накрываем крышкой и жарим минут пять.
Мы его перевернули, сейчас будем нарезать его. Небрежно разрываем. И сейчас обжариваем дальше. Мы разорвали на кусочки. Приступаем к сервировке. Почему же этот омлет называют императорским? По одной из легенд, омлет разорвался. И повар выдал свою неудачу за новое творение, которое потом стало любимым блюдом австрийского императора. Императорский омлет можно готовить не только с изюмом. Можно использовать клюкву, можно использовать чернослив, курагу, любые сухофрукты подойдут. Можно подавать с медом, с клиновым сиропом, с любым и ягодным наполнением. Наше блюдо готово, приятного аппетита. По вкусу это что-то между омлетом и бисквитом. Десерт получился воздушный, ароматный, с хрустящей корочкой. Обязательно попробуйте и побалуйте с себя и свою семью новым блюдом.
*На правах рекламы.