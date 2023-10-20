Омлет с изюмом. Готовим настоящий императорский завтрак

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим императорский омлет, он же кайзершмаррн. Для этого блюда нам понадобится мука, молоко, изюм, сахарная пудра, яйца, сахар, сливочное масло. Кайзершмаррн готовится на основе теста для блинчиков сладких. Поэтому мы будем сейчас готовить тесто. Сахар – две столовые ложки, немного соли, перемешиваем это все дело. Растираем яйца с мукой и понемногу вводим молоко. Делаем сначала густое тесто, чтобы избежать комочков. Добавляем оставшееся молоко, перемешиваем. В итоге я использовал 150-160 грамм молока. Изюм предварительно перебрал и залил кипяченой водой, чтобы он стал более мягким. Разогреваем сковороду, наливаем растительное масло и добавляем сливочное.

Пока у нас нагревается масло, мы будем готовить императорский омлет. Омлет будет готовиться под крышкой. На первоначальном этапе надо, чтобы прожарился низ омлета. Потом мы будем делать надрезы, можно делать продольные надрезы. Можно разрывать вилкой и дожаривать каждый кусочек омлета по отдельности. Наш омлет накрываем крышкой и жарим минут пять.