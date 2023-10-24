Сладкий десерт на основе манки. Рецепт гурьевской каши

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Cегодня мы будем готовить гурьевскую кашу. Для этого нам понадобится манка, сахар, молоко, варенье любое, вяленая клюква, яйца, миндаль, ванилин и кокосовая стружка. Это блюдо в обычном понимании, скорее, не каша, а богатый сладкий десерт на основе манки, ягод, фруктов и орехов.

Приступаем к приготовлению каши, для этого нам понадобится немного воды для того, чтобы молоко не пригорело. Дальше добавляем молоко – 500 грамм. Сахар – три столовые ложки, немного ванилина, перемешиваем это все, доводим молоко до кипения. Кстати, каша получила название в честь министра финансов Российской империи – графа Дмитрия Гурьева, в эпоху правления Александра I. По одной из версий, кашу изобрел Захар Кузьмин – крепостной повар одного помещика, у которого гостил сам Гурьев. История гласит, что графу подали эту кашу в качестве десерта, он был впечатлен творением повара, вскоре даже сделал его штатным поваром своего дворца. Молоко наше закипает, добавляем манку. 200 граммов манки, соотношение молока и каши должно быть приблизительно 1:4. Наше молоко начинает густеть, манка заваривается, постоянно мешаем, чтобы не появились комочки, доводим до кипения, завариваем манку, варим так в течение 3-4 минут. Пока манка хорошо не заварится, в нашем случае должна быть достаточно густая. Снимаем с огня, еще немного помешиваем, чтобы не пригорело.

Наш рецепт ускорен и адаптирован под современную кухню, но мы оставили от старого рецепта слоеность блюда. У нас будет слой манки, слое варенья, слой вяленой клюквы, слой миндаля. Манка наша готова, она густая, добавляем сюда яйца и сливочное масло. Сливочное масло – 50 граммов, распределяется равномерно. Сейчас будем добавлять 2 яйца. Также яйца перемешиваем плавными движениями, распределяем их равномерно. Яйца практически перемешали, добавляем кокосовую стружку и продолжаем перемешивать. Масса готова. Мы возьмем наши орехи и их измельчим немного. Орехи можно использовать абсолютно любые, в нашем случае миндаль, но можно заменить их на лесной орех, можно взять кешью, можно взять кедровый. И измельчаем их не слишком мелко, каждой орешек разделить на 3-4 части, чтобы орех не потерял свою текстуру. Орехи готовы.