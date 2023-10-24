Сладкий десерт на основе манки. Рецепт гурьевской каши
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Cегодня мы будем готовить гурьевскую кашу. Для этого нам понадобится манка, сахар, молоко, варенье любое, вяленая клюква, яйца, миндаль, ванилин и кокосовая стружка. Это блюдо в обычном понимании, скорее, не каша, а богатый сладкий десерт на основе манки, ягод, фруктов и орехов.
Приступаем к приготовлению каши, для этого нам понадобится немного воды для того, чтобы молоко не пригорело. Дальше добавляем молоко – 500 грамм. Сахар – три столовые ложки, немного ванилина, перемешиваем это все, доводим молоко до кипения. Кстати, каша получила название в честь министра финансов Российской империи – графа Дмитрия Гурьева, в эпоху правления Александра I. По одной из версий, кашу изобрел Захар Кузьмин – крепостной повар одного помещика, у которого гостил сам Гурьев. История гласит, что графу подали эту кашу в качестве десерта, он был впечатлен творением повара, вскоре даже сделал его штатным поваром своего дворца. Молоко наше закипает, добавляем манку. 200 граммов манки, соотношение молока и каши должно быть приблизительно 1:4. Наше молоко начинает густеть, манка заваривается, постоянно мешаем, чтобы не появились комочки, доводим до кипения, завариваем манку, варим так в течение 3-4 минут. Пока манка хорошо не заварится, в нашем случае должна быть достаточно густая. Снимаем с огня, еще немного помешиваем, чтобы не пригорело.
Наш рецепт ускорен и адаптирован под современную кухню, но мы оставили от старого рецепта слоеность блюда. У нас будет слой манки, слое варенья, слой вяленой клюквы, слой миндаля. Манка наша готова, она густая, добавляем сюда яйца и сливочное масло. Сливочное масло – 50 граммов, распределяется равномерно. Сейчас будем добавлять 2 яйца. Также яйца перемешиваем плавными движениями, распределяем их равномерно. Яйца практически перемешали, добавляем кокосовую стружку и продолжаем перемешивать. Масса готова. Мы возьмем наши орехи и их измельчим немного. Орехи можно использовать абсолютно любые, в нашем случае миндаль, но можно заменить их на лесной орех, можно взять кешью, можно взять кедровый. И измельчаем их не слишком мелко, каждой орешек разделить на 3-4 части, чтобы орех не потерял свою текстуру. Орехи готовы.
Начинаем готовить наше блюдо, берем манку и распределяем равномерно, укладываем на дно тонким слоем. Берем орехи, слой орехов, слой манки. Выкладываем все слоями, как это было в традиционном рецепте, закрываем, а потом у нас вяленая клюка. Это может быть не только клюква, это может быть изюм, это может быть свежая ягода. Дальше следующий слой манки. Слои можно использовать абсолютно любые, как работает ваша фантазия, здесь же можно использовать даже и не сладкие начинки, можно использовать и мясные начинки, и сырную начинку, как вам угодно. И следующий слой варенья. Распределяем равномерно, немножко вдавливаем это внутрь. В нашем случае мы закрываем верхний слой манкой, это для того чтобы наше варенье не горело. Теперь наше блюдо осталось поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Наш завтра готов, это очень вкусное эффектное блюдо традиционной русской кухни, которое не оставит равнодушными наших родных и близких. Попробуйте для разнообразия приготовить такую кашу и, возможно, она станет вашим любимым блюдом на завтрак.
*На правах рекламы.