Итальянское блюдо на завтрак. Готовим аранчини с шеф-поваром

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас аранчини с моцареллой. Для этого блюдо нам понадобится: рис отварной, панировочные сухари, моцарелла, куриные яйца, сливочное масло и куркума.

Приступаем к приготовлению. Обязательно нужно взять рис, в котором большое содержание крахмала, это рис для ризотто либо для суши. Не подойдет рис пропаренный. Предварительно мы рис отварили. Здесь 300 граммов. Аранчини с итальянского переводится как маленькие апельсины. Они готовятся из риса, диаметром 8-10 сантиметров. Нам понадобится немного соли, молотого перца, куркума – половина чайной ложки, сливочное масло мягкое – 25 граммов, куриное яйцо. Все перемешиваем. Как правило, аранчини обжаривают во фритюре, но есть варианты приготовления, когда их просто запекают в духовке, но предварительно обваливая в панировочных сухарях. Масса готова, будем их порционировать.

Берем буквально столовую ложку риса. Разминаем и закручиваем в рис моцареллу. Один из самых популярных видов начинки – моцарелла. Но если вы хотите сделать блюдо более сытным, вы можете добавить ветчину. Смачиваем руки водой для того, чтобы не так сильно прилипал рис. Мы используем для приготовления моцареллу мини в шариках. Начинкой для аранчини может служить абсолютно любой ингредиент.

Для льезона понадобится 1 яйцо и 20 граммов воды. Взбиваем. Обваливаем рисовые шарики в муке. Это сделано для того, чтобы льезон лучше пристал к шарику. После того как аранчини обваляли в муке, окунаем их в льезон. Хорошо обваливаем в льезоне и перекладываем в панировочные сухари.

Аранчини сформированы, осталось их обжарить во фритюре. Приступаем к обжарке аранчини, разогреваем масло до температуры 160-170 градусов и опускаем в него аранчини. Жарим 4 минуты. Аранчини обжариваем в масле при не самой высокой температуре. Это делается для того, чтобы сыр успел расплавиться внутри, при этом верх не сильно зажарился. Аранчини обжарились. Достаем их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.