На завтрак – мелт с тунцом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас мелт c тунцом. Для этого блюдо нам понадобится: куриные яйца, тостовый хлеб, свежий томат, консервированный тунец, сыр чеддер и свежий репчатый лук.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас мелт c тунцом. Для этого блюдо нам понадобится: куриные яйца, тостовый хлеб, свежий томат, консервированный тунец, сыр чеддер и свежий репчатый лук.
Приступаем к приготовлению. Нам понадобится репчатый лук, нарезаем тонкими кольцами. Также нам понадобится свежий томат, нарезаем тоже кружечками. Наше блюдо – это закрытый бутерброд. Мелт в переводе с английского означает «подплавленный». Основная его отличительная черта – это подплавленный сыр чеддер.
Одним из основных ингредиентов является консервированный тунец. Также можно взять консервированную сайду, можно использовать мясные начинки. В нашем случае овощную начинку (помидоры и лук) можно поменять на огурец, свежий либо маринованный. Так как мелт мы готовим на завтрак, добавляем туда одно жареное яйцо. Все ингредиенты готовы, осталось только обжарить яйцо и собрать наш мелт.
Разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Выбиваем яйца. Немного разбиваем белок, чтобы яйцо быстрее пожарилось. Накрываем крышкой.
Собираем мелт. Для начала берем тосты. Выкладываем на него сверху лук. Сверху на лук выкладываем тунец. Делаем это для того, чтобы лук немного под тунцом промариновался. Тунец очень полезен. Он богат микро- и макроэлементами, которые сохраняются после термической обработки. Сверху укладываем томаты, сыр. Сверху на сыр укладываем обжаренные яйца. Закрываем все хлебом. Сверху на хлеб укладываем слайс сыра чеддер.
Мелт практически готов. Осталось его слегка запечь в духовке, разогретой до 180 градусов на 5 минут. Мелт готов. Вот такой у нас слегка подвяленный, подтаявший сыр получается. Мелт с тунцом – это очень аппетитный, вкусный и сочный сэндвич. Его можно готовить на завтрак, взять собой в поход либо в виде ланча на работу.
*На правах рекламы.