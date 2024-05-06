На завтрак – мелт с тунцом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар: Сегодня у нас мелт c тунцом. Для этого блюдо нам понадобится: куриные яйца, тостовый хлеб, свежий томат, консервированный тунец, сыр чеддер и свежий репчатый лук.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится репчатый лук, нарезаем тонкими кольцами. Также нам понадобится свежий томат, нарезаем тоже кружечками. Наше блюдо – это закрытый бутерброд. Мелт в переводе с английского означает «подплавленный». Основная его отличительная черта – это подплавленный сыр чеддер.

Одним из основных ингредиентов является консервированный тунец. Также можно взять консервированную сайду, можно использовать мясные начинки. В нашем случае овощную начинку (помидоры и лук) можно поменять на огурец, свежий либо маринованный. Так как мелт мы готовим на завтрак, добавляем туда одно жареное яйцо. Все ингредиенты готовы, осталось только обжарить яйцо и собрать наш мелт.