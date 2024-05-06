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На завтрак – мелт с тунцом. Пошаговый рецепт от шеф-повара

06 мая 2024 09:46
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас мелт c тунцом. Для этого блюдо нам понадобится: куриные яйца, тостовый хлеб, свежий томат, консервированный тунец, сыр чеддер и свежий репчатый лук.

На завтрак – мелт с тунцом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится репчатый лук, нарезаем тонкими кольцами. Также нам понадобится свежий томат, нарезаем тоже кружечками. Наше блюдо – это закрытый бутерброд. Мелт в переводе с английского означает «подплавленный». Основная его отличительная черта – это подплавленный сыр чеддер.

Одним из основных ингредиентов является консервированный тунец. Также можно взять консервированную сайду, можно использовать мясные начинки. В нашем случае овощную начинку (помидоры и лук) можно поменять на огурец, свежий либо маринованный. Так как мелт мы готовим на завтрак, добавляем туда одно жареное яйцо. Все ингредиенты готовы, осталось только обжарить яйцо и собрать наш мелт.

На завтрак – мелт с тунцом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-4

Разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Выбиваем яйца. Немного разбиваем белок, чтобы яйцо быстрее пожарилось. Накрываем крышкой.

На завтрак – мелт с тунцом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-7

Собираем мелт. Для начала берем тосты. Выкладываем на него сверху лук. Сверху на лук выкладываем тунец. Делаем это для того, чтобы лук немного под тунцом промариновался. Тунец очень полезен. Он богат микро- и макроэлементами, которые сохраняются после термической обработки. Сверху укладываем томаты, сыр. Сверху на сыр укладываем обжаренные яйца. Закрываем все хлебом. Сверху на хлеб укладываем слайс сыра чеддер.

На завтрак – мелт с тунцом. Пошаговый рецепт от шеф-повара-10

Мелт практически готов. Осталось его слегка запечь в духовке, разогретой до 180 градусов на 5 минут. Мелт готов. Вот такой у нас слегка подвяленный, подтаявший сыр получается. Мелт с тунцом – это очень аппетитный, вкусный и сочный сэндвич. Его можно готовить на завтрак, взять собой в поход либо в виде ланча на работу.

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# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

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