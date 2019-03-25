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Жвачки раздал детям, деньги забрал себе. В Речице мужчина украл аппарат со жвачками

25 марта 2019 10:37
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Новости Беларуси. В Речице установлен подозреваемый в краже аппарата со жвачками.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 20 марта к правоохранителям обратился ИП. Заявитель рассказал, что днём 18 марта неизвестный похитил аппарат с жевательными резинками, который стоял в тамбуре магазина.  

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и нашли момент, когда подозреваемый выносил торговое устройство из здания. Мужчину опознали, злоумышленником оказался безработный 32-летний местный житель, который ранее был судим за хранение наркотиков.  

Установлено, что гражданин разбил аппарат, забрал деньги и жевательные резинки, после чего утопил устройство в реке. Жвачки подозреваемый раздал детям на улице, а наличность потратил на спиртные напитки.  

Действиям мужчины даётся правовая оценка.  

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# Кража # происшествия

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