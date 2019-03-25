Драка пассажиров такси на трассе. В Слонимском районе Audi сбила мужчину

Новости Беларуси. Ночью 24 марта в Слонимском районе два человека дрались на проезжей части. Одного из них сбил автомобиль.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в ночь на воскресенье двое парней отдыхали в деревне Костени. После этого они вызвали такси и поехали на нём в Волковыск. В салоне между молодыми людьми начался конфликт.

На трассе Барановичи – Гродно водитель такси остановил автомобиль, пассажиры вышли на проезжую часть и продолжили потасовку. В этот момент по дороге ехала Audi, которая сбила одного из участников конфликта.

Водитель Audi видел стоявший с включенными фарами и «аварийкой» Mercedes, но избежать наезда не получилось. Пострадавший доставлен в реанимацию.

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