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Драка пассажиров такси на трассе. В Слонимском районе Audi сбила мужчину

25 марта 2019 10:10
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Новости Беларуси. Ночью 24 марта в Слонимском районе два человека дрались на проезжей части. Одного из них сбил автомобиль.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в ночь на воскресенье двое парней отдыхали в деревне Костени. После этого они вызвали такси и поехали на нём в Волковыск. В салоне между молодыми людьми начался конфликт.  

На трассе Барановичи – Гродно водитель такси остановил автомобиль, пассажиры вышли на проезжую часть и продолжили потасовку. В этот момент по дороге ехала Audi, которая сбила одного из участников конфликта.  

Водитель Audi видел стоявший с включенными фарами и «аварийкой» Mercedes, но избежать наезда не получилось. Пострадавший доставлен в реанимацию.  

Весной 2019 года в Гомеле столкнулись фура и легковушка.  

Пострадали два человека – подробности здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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