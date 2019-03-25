На пожаре в Борисове подразделения МЧС спасли пожилого мужчину

Новости Беларуси. Вечером 24 марта в Борисове горел жилой деревянный дом.
По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели проникли в здание и вынесли оттуда 63-летнего владельца дома.
Новости Беларуси. Вечером 24 марта в Борисове горел жилой деревянный дом.
По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели проникли в здание и вынесли оттуда 63-летнего владельца дома.
Фото: Минское ОУМЧС
Пострадавшего осмотрели медики, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом «термические ожоги 30% тела».
Огнём уничтожено перекрытие на площади 1 кв. м, повреждены имущество и стены в комнатах.
Фото: Минское ОУМЧС
Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожности при курении.
Весной 2019 года случился пожар в Осиповичском районе.
Находившегося в доме пенсионера спасли очевидцы – подробности здесь.