На пожаре в Борисове подразделения МЧС спасли пожилого мужчину

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели проникли в здание и вынесли оттуда 63-летнего владельца дома.

Пострадавшего осмотрели медики, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом «термические ожоги 30% тела».

Огнём уничтожено перекрытие на площади 1 кв. м, повреждены имущество и стены в комнатах.