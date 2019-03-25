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На пожаре в Борисове подразделения МЧС спасли пожилого мужчину

25 марта 2019 06:26
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Новости Беларуси. Вечером 24 марта в Борисове горел жилой деревянный дом.  

По сведениям Минского ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели проникли в здание и вынесли оттуда 63-летнего владельца дома.  

На пожаре в Борисове подразделения МЧС спасли пожилого мужчину-1

Фото: Минское ОУМЧС  

Пострадавшего осмотрели медики, после чего он был госпитализирован с предварительным диагнозом «термические ожоги 30% тела».  

Огнём уничтожено перекрытие на площади 1 кв. м, повреждены имущество и стены в комнатах.  

На пожаре в Борисове подразделения МЧС спасли пожилого мужчину-4

Фото: Минское ОУМЧС  

Причина загорания выясняется. Рассматривается версия неосторожности при курении.  

Весной 2019 года случился пожар в Осиповичском районе.  

Находившегося в доме пенсионера спасли очевидцы – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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