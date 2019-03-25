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Детский сад был эвакуирован в Барановичах из-за миномётной мины

25 марта 2019 09:09
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Новости Беларуси. Утром 25 марта в Барановичах из-за обнаружения мины были эвакуированы дети и персонал детского сада.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, в понедельник около 8:40 спасателям позвонила заведующая садом и сообщила, что на территории учреждения был найден предмет, похожий на миномётную мину.  

Детский сад был эвакуирован в Барановичах из-за миномётной мины-1

Фото: Брестское ОУМЧС  

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили указанный предмет примерно в 20 метрах от детсада на детской игровой площадке. После этого милиционеры и подразделения МЧС оградили территорию возле снаряда, а также эвакуировали находившихся в здании людей (36 взрослых и 147 детей).  

В 9:50 прибывшая группа разминирования изъяла 50 мм миномётную мину времён ВОВ для её последующего уничтожения на полигоне.  

Весной 2019 года в Минске улице Аэродромной была найдена авиационная бомба.  

Снаряд был вывезен на подрывную площадку и ликвидирован – здесь подробности.  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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