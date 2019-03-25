Детский сад был эвакуирован в Барановичах из-за миномётной мины

По сведениям Брестского ОУМЧС, в понедельник около 8:40 спасателям позвонила заведующая садом и сообщила, что на территории учреждения был найден предмет, похожий на миномётную мину.

Новости Беларуси. Утром 25 марта в Барановичах из-за обнаружения мины были эвакуированы дети и персонал детского сада.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили указанный предмет примерно в 20 метрах от детсада на детской игровой площадке. После этого милиционеры и подразделения МЧС оградили территорию возле снаряда, а также эвакуировали находившихся в здании людей (36 взрослых и 147 детей).

В 9:50 прибывшая группа разминирования изъяла 50 мм миномётную мину времён ВОВ для её последующего уничтожения на полигоне.

Весной 2019 года в Минске улице Аэродромной была найдена авиационная бомба.