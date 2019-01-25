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360 банок кофе были украдены из перевернувшейся в Докшицком районе фуры

25 января 2019 09:41
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Новости Беларуси. В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из лёгшей на бок фуры.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, накануне происшествия российский дальнобойщик не удержал машину, в результате чего транспортное средство перевернулось, а груз частично выпал на дорогу.  

О сложном положении водителя узнали два проезжавших мимо жителя Бегомля. По возвращении домой они изучили план местности и нашли способ незаметно приблизиться к фуре с целью кражи.  

360 банок кофе были украдены из перевернувшейся в Докшицком районе фуры-1

Фото: УВД Витебского облисполкома  

После этого напарники направились к месту ДТП, заглянули в коробки, которые перевозились автопоездом, и обнаружили там банки с кофе. Бодрящий напиток заинтересовал мужчин, и они решили забрать его себе.  

До момента прибытия правоохранителей подозреваемые успели переместить в оставленный неподалёку автомобиль 360 банок кофе на сумму 1235 рублей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчины задержаны.  

Зимой 2018 года могилёвчанин вынес из магазина алкоголь на 706 рублей и угощал им всех желающих.  

Гражданин хотел создать праздничное настроение – подробности здесь.  

# Кража # происшествия

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