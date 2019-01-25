360 банок кофе были украдены из перевернувшейся в Докшицком районе фуры

Новости Беларуси. В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из лёгшей на бок фуры.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, накануне происшествия российский дальнобойщик не удержал машину, в результате чего транспортное средство перевернулось, а груз частично выпал на дорогу.

О сложном положении водителя узнали два проезжавших мимо жителя Бегомля. По возвращении домой они изучили план местности и нашли способ незаметно приблизиться к фуре с целью кражи.