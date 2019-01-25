360 банок кофе были украдены из перевернувшейся в Докшицком районе фуры

Новости Беларуси. В Докшицком районе двое мужчин украли 360 банок кофе из лёгшей на бок фуры.
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, накануне происшествия российский дальнобойщик не удержал машину, в результате чего транспортное средство перевернулось, а груз частично выпал на дорогу.
О сложном положении водителя узнали два проезжавших мимо жителя Бегомля. По возвращении домой они изучили план местности и нашли способ незаметно приблизиться к фуре с целью кражи.
Фото: УВД Витебского облисполкома
После этого напарники направились к месту ДТП, заглянули в коробки, которые перевозились автопоездом, и обнаружили там банки с кофе. Бодрящий напиток заинтересовал мужчин, и они решили забрать его себе.
До момента прибытия правоохранителей подозреваемые успели переместить в оставленный неподалёку автомобиль 360 банок кофе на сумму 1235 рублей.
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