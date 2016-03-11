Жителя Полоцка похитили и убили из мести за оскорбление женщины

Новости Беларуси. 29-летний житель Полоцка пропал в мае прошлого года. О том, что сын исчез и не выходит на связь, в милицию сообщила мама.

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:

По месту жительства заявительницы незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Следователи произвели осмотр места происшествия, опросили соседей, поручили сотрудниками милиции проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых была получена информация о том, что мужчина стал жертвой преступления. А именно установлено, что вечером 23 мая неизвестные с применением насилия похитили мужчину, посадили в багажник автомобиля и увезли.

По подозрению в совершении преступления задержали местных жителей.

Одному из них 25 лет, другому – 31 год. Третьему и четвертому обвиняемому удалось скрыться. Однако и их задержали.

В ходе расследования была установлена картина произошедшего в тот день. Молодые люди похитили мужчину, вывезли в безлюдное место, где избили до смерти бейсбольной битой. Совершив страшное преступление, тело закопали на берегу одного из озер Полоцкого района, биту выбросили по пути следования с места происшествия.

Выяснилось, что на жестокое преступление компания пошла из мести.

Убитый оскорбил супругу одного из обвиняемых.

Действия обвиняемых квалифицированы по признакам сразу нескольких составов преступлений: похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья; убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью, совершенное группой лиц.

Уголовное дело передано в суд.