Трое детей провалились под лед на Краснопольском водохранилище

Новости Беларуси. На Краснопольском водохранилище трое детей провалились под лед в 15-ти мерах от берега. Чем закончился на этот раз ледовый поход? Подробности опасной и поучительной истории – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Родные братья Паша и Егор сегодня не отходят от мамы. Пытаются загладить вину, помогают по хозяйству. Галина Петрусёва вспоминает: сердце замерло, когда узнала, что сыновья провалились под лёд и попали в больницу.

Галина Петрусёва, мама:

Не могла поверить. Какие у меня были чувства, какой у меня был стресс. Не могла ни идти, ни говорить.

ЧП случилось утром. Трое школьников, как обычно, шли на учебу. Однако пройти мимо водоема не смогли. Завидев рыбака, решили узнать, как клёв. Пошли по льду.



Павел Петрусёв, житель Краснополья:

Мы думали, он будет крепким. Начали переходить. Юра первый провалился. Потом Егорка. Потом я их вытянул и сам провалился. Я никому не советую ходить на лед.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Толщина льда на Краснопольском водохранилище сейчас не более 6-7 сантиметров возле берега. Если он и есть, то совсем минимальный. При такой погоде лед тает стремительно, не по дням – по часам. Чтобы выйти на такой лед, нужна либо недюжинная смелость, либо детское безрассудство.

Если поведение детей можно назвать беспечным, то как объяснить решение взрослых людей выйти на лед в такие дни? В Костюковичском районе спасатели вытащили из воды 52-летнего рыбака.

А вот этим мужчинам может и не повезти. Фатинская затока в Могилеве – популярное место у любителей рыбалки. Последние дни здесь собираются до 70-ти человек!

Работники ОСВОДа устали предупреждать – теперь ответственность за свои жизни и здоровье несут сами рыбаки.

Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации Белорусского республиканского общества спасения на водах:

ОСВОД запрещает выход на лед. Так как в любой момент может случиться провал. Если мы будем выезжать на выезд, чтобы спасти человека, то мы потребуем все расходы, которые мы затратим, чтобы он нам компенсировал.

В выходные, несмотря на явный плюс, работники ОСВОДа, ожидают на водоемах еще больше рыбаков. И обязательно усилят контроль. Кто-то должен позаботиться о тех, кому несколько карасей дороже собственной жизни.