Разбойное нападение на продавца в Лиде

Новости Беларуси. Следователи разыскивают очевидцев разбойного нападения на продавца в Лиде.

ЧП произошло 10 марта около 11.30 в продуктовом магазине по улице Криничной. Мужчина, угрожая продавщице ножом, завладел принадлежащим женщине мобильным телефоном и выручкой из кассы на сумму около Br4 млн, после чего скрылся.

Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Следователи, сотрудники милиции и эксперты осмотрели место происшествия. Продавщица и свидетели уже допрошены. Назначен ряд экспертиз.

Следователи просят граждан, владеющих информацией, которая позволит установить личность злоумышленника, позвонить по телефонам (8-0154) 56-74-92 или 102.