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Разбойное нападение на продавца в Лиде

11 марта 2016 07:40
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Новости Беларуси. Следователи разыскивают очевидцев разбойного нападения на продавца в Лиде.

ЧП произошло 10 марта около 11.30 в продуктовом магазине по улице Криничной. Мужчина, угрожая продавщице ножом, завладел принадлежащим женщине мобильным телефоном и выручкой из кассы на сумму около Br4 млн, после чего скрылся.

Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Следователи, сотрудники милиции и эксперты осмотрели место происшествия. Продавщица и свидетели уже допрошены. Назначен ряд экспертиз.

Следователи просят граждан, владеющих информацией, которая позволит установить личность злоумышленника, позвонить по телефонам (8-0154) 56-74-92 или 102.

# происшествия # Кража

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