Новости Беларуси. Пенсионерка из Солигорска наняла киллера для убийства мужа. Провоохранители установили, что 67-летняя женщина искала человека, который мог бы лишить жизни ее супруга за денежное вознаграждение. За убийство она пообещала заплатить 10 тысяч долларов. Окончательный расчет должен был зависеть от «качества» исполнения заказа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Солигорска, которая подозревается в приготовлении к убийству собственного мужа. Содействие в подготовке к убийству ей оказывал житель Солигорска 1980 года рождения. По оперативной информации, мотивом, подтолкнувшем женщину к совершению данного преступления, явилось материальное положение супруга.