Жительницу Витебска убили и закопали в лесу, чтобы завладеть её жильём

Новости Беларуси. Двое жителей Витебска ради квартиры убили молодую женщину.

По информации УВД Витебского облисполкома, информация об убийстве поступила правоохранителям двадцать четвертого сентября.

Была организована проверка этой информации. Было обследование место предполагаемого захоронения, которое находилось в лесном массиве. Там в яме под упавшим деревом было обнаружено тело женщины с повреждениями с области головы.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий к вечеру были задержаны двое подозреваемых в убийстве. Ими оказались 21-летний и 24-летняя жители Витебска.

По предварительным данным, 18 сентября в Витебске после совместного распития алкоголя в квартире 28-летней женщины у ее знакомых появился умысел завладеть жильем.

Молодые люди вывезли девушку в лес, ударили по голове и закопали тело.

Проводится экспертиза, которая установит характер травм и причину смерти.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.