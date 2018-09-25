Использовали электрическое устройство. В Быховском районе задержали 3 жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей

Новости Беларуси. Браконьерство в особо крупных размерах. В Быховском районе задержаны трое местных жителей, которые занимались незаконной рыбной ловлей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они использовали лодку и самодельное электрическое устройство.

Достаточно было один раз нажать на кнопку – и в радиусе 10 метров погибало всё живое. Установлено, что таким способом злоумышленники добывали щук, плотву, линей и окуней – всего около 80 килограммов. Общий ущерб природе оценен в сумму почти 150 тысяч рублей.

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Рыба – 922 особи, которую им удалось словить, – это лишь малая часть от той рыбы, которая погибла в данном водоеме. Большая часть рыбы просто легла на дно, она впоследствии погибнет. Также погибли мелкие пресмыкающиеся и земноводные, которые находились в этом водоеме.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они полностью признали вину. Браконьерам может грозить лишение свободы сроком до 6 лет. Также им придется возместить ущерб, нанесенный природе.