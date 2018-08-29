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В Лепеле трое мужчин и женщина подозреваются в поджоге квартиры и убийстве её владельца

29 августа 2018 09:23
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Новости Беларуси. Ночью 27 августа в одной из многоэтажек Лепеля горела квартира на первом этаже.  

Как сообщает УСК по Витебской области, тушившие пожар спасатели обнаружили тело проживавшего в квартире мужчины. К месту происшествия выбыла следственно-оперативная группа.  

В ходе осмотра на теле погибшего были выявлены колото-резаные раны. Также были обнаружены и изъяты подлежащие исследованию следы и объекты.  

В Лепеле трое мужчин и женщина подозреваются в поджоге квартиры и убийстве её владельца-1

Фото: УСК по Витебской области  

Установлено, что перед пожаром к гражданину приходили трое мужчин и женщина. Во время совместного употребления алкогольных напитков гости стали требовать у владельца квартиры банковскую карточку и деньги. Гражданин отказался выполнить их требования, в результате чего ему были нанесены смертельные телесные повреждения. После этого гости подожгли квартиру и скрылись.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство группой лиц из корыстных побуждений».  

В качестве подозреваемых задержаны приходившие к гражданину местные жители. Допрашиваются подозреваемые и свидетели, в числе которых обладающие сведениями о произошедшем жильцы дома.  

Назначено более 20 экспертиз. Расследование продолжается. Если фигурантов признают виновными, им будет грозить от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения или смертной казни.  

Весной 2018 года в Лидском районе парень украл iPhone 5 и более 1100 долларов у родственников.  

Чтобы скрыть кражу, молодой человек устроил поджог (подробности здесь).  

# Убийство # происшествия

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