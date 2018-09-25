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В Любанском районе по дороге с рыбалки убили 68-летнего пенсионера

25 сентября 2018 09:58
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Любанском районе.

По информации УСК по Минской области, двадцать второго сентября утром было обнаружено тело 68-летнего мужчины с различными телесными повреждениями.

Пенсионер уехал на рыбалку на дорожном велосипеде с электроприводом. После того, как мужчина не вернулся домой и не выходил на связь, сосед обнаружил его тело у дороги.

После того, как был проведен осмотр места происшествия, опрошены местные жители, зафиксированы обнаруженные следы, были получены данные о криминальном характере произошедшего. 

В Любанском районе по дороге с рыбалки убили 68-летнего пенсионера-1

Фото: СК 

Позже в соседней деревне был задержан 33-летний мужчина, который ранее неоднократно был судим за кражи.

Задержанный дал признательные показания. Подозреваемый нанес потерпевшему, с которым ранее не был знаком, множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы в ходе возникшего конфликта. 

По месту жительства подозреваемого был обнаружен велосипед пенсионера. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений».

Окончательная квалификация действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.

В конце августа в Борисовском районе мужчина убил отца из-за 10 рублей (читать далее). 

# Убийство # происшествия

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