В Любанском районе по дороге с рыбалки убили 68-летнего пенсионера

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Любанском районе.

По информации УСК по Минской области, двадцать второго сентября утром было обнаружено тело 68-летнего мужчины с различными телесными повреждениями.

Пенсионер уехал на рыбалку на дорожном велосипеде с электроприводом. После того, как мужчина не вернулся домой и не выходил на связь, сосед обнаружил его тело у дороги.

После того, как был проведен осмотр места происшествия, опрошены местные жители, зафиксированы обнаруженные следы, были получены данные о криминальном характере произошедшего.