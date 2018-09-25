Бешеная лиса покусала домашних животных в Лунинце

Новости Беларуси. Бешеная лиса напала на домашних животных в Лунинецком районе.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя Лунинецкой районной ветеринарной станции Ивана Ванюка, происшествие случилось двадцать третьего сентября.

Дикое животное ходило по улицам города. Лиса покусала несколько домашних собак, котов, загрызла кур. Очевидцы сообщили о случившемся в ветслужбу и МЧС.

Лису и пострадавших животных с согласия хозяев усыпили.

Биоматериал, который был отобран, отправили на исследование. Оказалось, что лиса была больна бешенством. В границах улиц, где бродило животное, – это Франциска Скорины, Дружная, Богданова – введен карантин на месяц.

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