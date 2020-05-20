Жительницу Черикова избил муж. Через два дня она умерла в больнице

Новости Беларуси. В Черикове женщину избил муж, через два дня она скончалась в больнице.

По информации Следственного комитета, 14 мая утром случился конфликт между 38-летней женщиной и ее 39-летним мужем. Он нанес супруге множественные удары руками и ногами по различным частям тела.

В милицию и к медикам пострадавшая не обращалась. Спустя два дня женщине стало плохо, ее госпитализировали и она скончалась в медучреждении в тот же день.