Прямой эфир

Жительницу Черикова избил муж. Через два дня она умерла в больнице

20 мая 2020 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Черикове женщину избил муж, через два дня она скончалась в больнице.  

По информации Следственного комитета, 14 мая утром случился конфликт между 38-летней женщиной и ее 39-летним мужем. Он нанес супруге множественные удары руками и ногами по различным частям тела.  

В милицию и к медикам пострадавшая не обращалась. Спустя два дня женщине стало плохо, ее госпитализировали и она скончалась в медучреждении в тот же день.  

Жительницу Черикова избил муж. Через два дня она умерла в больнице -1

Фото: СК  

Установлено, что смерть наступила из-за телесных повреждений, нанесенных супругом. Его задержали.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».   

Был проведен осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз. Были допрошены подозреваемый и свидетели.    

По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям мужчины.    

В конце апреля в Калинковичском районе 19-летний парень убил мужчину и спрятал тело в лесу – здесь подробнее.    

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар под Минском: горели пиццерия и офисы
19 мая 2020 21:27

Пожар под Минском: горели пиццерия и офисы

В доме на Асаналиева супруги отравились угарным газом
19 мая 2020 21:12

В доме на Асаналиева супруги отравились угарным газом

В Столбцовском районе на предприятии погрузчик насмерть сбил рабочего
19 мая 2020 14:19

В Столбцовском районе на предприятии погрузчик насмерть сбил рабочего