Жительницу Черикова избил муж. Через два дня она умерла в больнице

Новости Беларуси. В Черикове женщину избил муж, через два дня она скончалась в больнице.
По информации Следственного комитета, 14 мая утром случился конфликт между 38-летней женщиной и ее 39-летним мужем. Он нанес супруге множественные удары руками и ногами по различным частям тела.
В милицию и к медикам пострадавшая не обращалась. Спустя два дня женщине стало плохо, ее госпитализировали и она скончалась в медучреждении в тот же день.
Установлено, что смерть наступила из-за телесных повреждений, нанесенных супругом. Его задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Был проведен осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертиз. Были допрошены подозреваемый и свидетели.
По результатам расследования будет дана окончательная правовая оценка действиям мужчины.
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