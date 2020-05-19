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В доме на Асаналиева супруги отравились угарным газом

19 мая 2020 21:12
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Новости Беларуси. Ночью с 18 на 19 мая в столице госпитализировали семейную пару. Мужчина и женщина отравились угарным газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В доме на Асаналиева супруги отравились угарным газом-1

Сообщение о происшествии на улице Асаналиева поступило в отдел по чрезвычайным ситуациям в половине четвертого. По предварительной информации, к происшествию привело отсутствие тяги в дымоходе газовой колонки. Сейчас здоровью супругов ничего не угрожает.

# Отравления # происшествия # Фотофакт

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