В доме на Асаналиева супруги отравились угарным газом

Новости Беларуси. Ночью с 18 на 19 мая в столице госпитализировали семейную пару. Мужчина и женщина отравились угарным газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сообщение о происшествии на улице Асаналиева поступило в отдел по чрезвычайным ситуациям в половине четвертого. По предварительной информации, к происшествию привело отсутствие тяги в дымоходе газовой колонки. Сейчас здоровью супругов ничего не угрожает.