В Столбцовском районе на предприятии погрузчик насмерть сбил рабочего

Новости Беларуси. 16 мая в Столбцовском районе на территории одного из предприятий погиб рабочий.

Как сообщает Следственный комитет, мужчина занимался подготовкой техники к выполнению сельхозработ. Когда гражданин осматривал погрузчик, транспортное средство покатилось и причинило рабочему телесные повреждения. От полученных травм 57-летний мужчина погиб на месте.

Место происшествия осмотрено, опрошены работники и должностные лица организации, изъята необходимая следствию документация. Выясняются техническое состояние погрузчика, точная причина смерти мужчины и другие обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.

Месяцем ранее в Логойском районе погиб рабочий.