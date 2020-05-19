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В Столбцовском районе на предприятии погрузчик насмерть сбил рабочего

19 мая 2020 14:19
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Новости Беларуси. 16 мая в Столбцовском районе на территории одного из предприятий погиб рабочий. 

Как сообщает Следственный комитет, мужчина занимался подготовкой техники к выполнению сельхозработ. Когда гражданин осматривал погрузчик, транспортное средство покатилось и причинило рабочему телесные повреждения. От полученных травм 57-летний мужчина погиб на месте. 

Место происшествия осмотрено, опрошены работники и должностные лица организации, изъята необходимая следствию документация. Выясняются техническое состояние погрузчика, точная причина смерти мужчины и другие обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. 

Месяцем ранее в Логойском районе погиб рабочий. 

Мужчина занимался валкой леса, и на него упало дерево (подробности здесь). 

# Гибель рабочего # происшествия

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