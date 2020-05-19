В Столбцовском районе на предприятии погрузчик насмерть сбил рабочего

Новости Беларуси. 16 мая в Столбцовском районе на территории одного из предприятий погиб рабочий.
Как сообщает Следственный комитет, мужчина занимался подготовкой техники к выполнению сельхозработ. Когда гражданин осматривал погрузчик, транспортное средство покатилось и причинило рабочему телесные повреждения. От полученных травм 57-летний мужчина погиб на месте.
Место происшествия осмотрено, опрошены работники и должностные лица организации, изъята необходимая следствию документация. Выясняются техническое состояние погрузчика, точная причина смерти мужчины и другие обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.
Месяцем ранее в Логойском районе погиб рабочий.
Мужчина занимался валкой леса, и на него упало дерево (подробности здесь).