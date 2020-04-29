В Калинковичском районе 19-летний парень убил мужчину и спрятал тело в лесу

Новости Беларуси. В Калинковичском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
По информации Следственного комитета, 46-летний житель одной из деревень района числился пропавшим без вести с 20 апреля.
Была получена информация, что смерть мужчины носит криминальный характер. По подозрению в убийстве был задержан 19-летний житель Хойникского района. Молодой человек дал признательные показания, а также рассказал, где находится тело погибшего.
24 апреля следственно-оперативной группой был проведен осмотр участка в лесном массиве, который указал подозреваемый. Под ветками было обнаружено тело мужчины.
Следователи допросили подозреваемого и провели проверку его показаний на месте происшествия с применением видеозаписи.
По версии следствия, 6 апреля потерпевший шел вдоль автодороги Калинковичи – Хойники. По пути мужчина встретил незнакомого парня – они решили выпить спиртные напитки. После их распития между мужчинами произошел конфликт. Молодой человек избил потерпевшего. Он скончался от полученных телесных повреждений.
Парень спрятал тело и скрылся.
Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье «Убийство». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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