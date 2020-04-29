В Калинковичском районе 19-летний парень убил мужчину и спрятал тело в лесу

Новости Беларуси. В Калинковичском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.

По информации Следственного комитета, 46-летний житель одной из деревень района числился пропавшим без вести с 20 апреля.

Была получена информация, что смерть мужчины носит криминальный характер. По подозрению в убийстве был задержан 19-летний житель Хойникского района. Молодой человек дал признательные показания, а также рассказал, где находится тело погибшего.

24 апреля следственно-оперативной группой был проведен осмотр участка в лесном массиве, который указал подозреваемый. Под ветками было обнаружено тело мужчины.