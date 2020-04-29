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В Калинковичском районе 19-летний парень убил мужчину и спрятал тело в лесу

29 апреля 2020 14:34
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.    

По информации Следственного комитета, 46-летний житель одной из деревень района числился пропавшим без вести с 20 апреля.    

Была получена информация, что смерть мужчины носит криминальный характер. По подозрению в убийстве был задержан 19-летний житель Хойникского района. Молодой человек дал признательные показания, а также рассказал, где находится тело погибшего.    

24 апреля следственно-оперативной группой был проведен осмотр участка в лесном массиве, который указал подозреваемый. Под ветками было обнаружено тело мужчины.    

В Калинковичском районе 19-летний парень убил мужчину и спрятал тело в лесу-1

Фото: СК

Следователи допросили подозреваемого и провели проверку его показаний на месте происшествия с применением видеозаписи.    

По версии следствия, 6 апреля потерпевший шел вдоль автодороги Калинковичи – Хойники. По пути мужчина встретил незнакомого парня – они решили выпить спиртные напитки. После их распития между мужчинами произошел конфликт. Молодой человек избил потерпевшего. Он скончался от полученных телесных повреждений.    

Парень спрятал тело и скрылся.    

Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье «Убийство». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.    

Расследование уголовного дела продолжается.     

В начале марта житель Мостовского района застал знакомого со своей сожительницей и убил его – здесь подробнее.    

# Убийство # происшествия

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