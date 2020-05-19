Пожар под Минском: горели пиццерия и офисы

Новости Беларуси. Пожар в Минском районе. Жертв не было, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Печальных результатов избежали благодаря автономной пожарной сигнализации.

Пожар вспыхнул в коммерческом здании в селе Тарасово. Помещения были сданы в аренду под пиццерию, магазин и офисы.