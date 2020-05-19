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Пожар под Минском: горели пиццерия и офисы

19 мая 2020 21:27
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Новости Беларуси. Пожар в Минском районе. Жертв не было, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Печальных результатов избежали благодаря автономной пожарной сигнализации.

Пожар под Минском: горели пиццерия и офисы-1

Пожар вспыхнул в коммерческом здании в селе Тарасово. Помещения были сданы в аренду под пиццерию, магазин и офисы.

Пожар под Минском: горели пиццерия и офисы-4

Пожарные обнаружили огонь на ранней стадии, ликвидировали быстро. Жертв нет.

Пожар под Минском: горели пиццерия и офисы-7

Повреждены стены и имущество на первом этаже. Причина пожара выясняется.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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