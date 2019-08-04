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Жительница Минска с тремя детьми заблудилась в лесу в Дрогичинском районе

04 августа 2019 06:28
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Новости Беларуси. 3 августа в Дрогичинском районе неподалёку от деревни Лосинцы в лесу заблудилась женщина с тремя детьми.

По сведениям Брестского ОУМЧС, примерно в пять часов вечера к спасателям обратилась гражданка, которая рассказала, что её сестра с тремя детьми пропала в лесу.

Около одиннадцати утра 32-летняя минчанка вместе с 13-летней и 11-летней девочками, а также с 4-летним мальчиком уехала на машине в лес собирать ягоды. После этого женщина на связь не выходила.

Спасатели, сотрудники лесхоза и местные жители начали поиски. Примерно в шесть вечера пропавшая минчанка и дети вышли на звук сигнально-говорящего устройства пожарной машины. Состояние всех четверых удовлетворительное, госпитализация никому не потребовалась.

В прошлом месяце в Рогачёвском районе в лесу заблудились старшеклассники.

Подростки приезжали к бабушкам на каникулы – подробности здесь.

# Происшествия в лесу # происшествия

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