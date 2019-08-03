Прямой эфир

В Гомельской области женщину убила молния

03 августа 2019 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Гомельской области женщину убила молния, рассказали в программе «Плюс-минус». В деревне Глушковичи подруги возвращались из леса на велосипедах в проливной дождь. Внезапно одна из женщин упала и перестала подавать признаки жизни.

В Гомельской области женщину убила молния-1

Как выяснилось позже, её сразил электрический разряд. По рассказам очевидцев, гроза была такой силы, что расколола вековой дуб.

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода в Беларуси # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах
03 августа 2019 14:06

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах

Друзья пытались его спасти. Подробности гибели 12-летнего ребёнка на стройке в Малорите
03 августа 2019 13:28

Друзья пытались его спасти. Подробности гибели 12-летнего ребёнка на стройке в Малорите

В Жлобине водитель вывез с БМЗ 14 тонн чёрного металла
03 августа 2019 12:22

В Жлобине водитель вывез с БМЗ 14 тонн чёрного металла