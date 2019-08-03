В Гомельской области женщину убила молния, рассказали в программе «Плюс-минус». В деревне Глушковичи подруги возвращались из леса на велосипедах в проливной дождь. Внезапно одна из женщин упала и перестала подавать признаки жизни.
В Гомельской области женщину убила молния, рассказали в программе «Плюс-минус». В деревне Глушковичи подруги возвращались из леса на велосипедах в проливной дождь. Внезапно одна из женщин упала и перестала подавать признаки жизни.
Как выяснилось позже, её сразил электрический разряд. По рассказам очевидцев, гроза была такой силы, что расколола вековой дуб.
То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю