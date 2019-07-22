В Рогачёвском районе в лесу заблудились приехавшие к бабушкам старшеклассники

Новости Беларуси. В Рогачёвском районе школьники хотели срезать дорогу через лес и заблудились.

По сведениям МЧС Беларуси, 21 июля в пол-одиннадцатого вечера спасателей попросили помочь с поиском детей, которые потерялись в лесу неподалёку от агрогородка Довск.

Вскоре стало известно, что заблудившимися являются школьниками из Рогачёва. Восьмиклассник и девятиклассник приехали к бабушкам на каникулы. Примерно в десять вечера ребята проводили своих друзей домой, а затем, возвращаясь, решили срезать дорогу через лес. В итоге подростки заблудились.

В поисках спасателям помогали милиционеры. В 23:04 дети вышли на звук пожарного автомобиля. Ребят осмотрели, госпитализация им не потребовалась.

В начале июля в Бобруйском районе в лесу потерялся мальчик.