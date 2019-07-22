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В Рогачёвском районе в лесу заблудились приехавшие к бабушкам старшеклассники

22 июля 2019 08:38
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Новости Беларуси. В Рогачёвском районе школьники хотели срезать дорогу через лес и заблудились.

По сведениям МЧС Беларуси, 21 июля в пол-одиннадцатого вечера спасателей попросили помочь с поиском детей, которые потерялись в лесу неподалёку от агрогородка Довск.

Вскоре стало известно, что заблудившимися являются школьниками из Рогачёва. Восьмиклассник и девятиклассник приехали к бабушкам на каникулы. Примерно в десять вечера ребята проводили своих друзей домой, а затем, возвращаясь, решили срезать дорогу через лес. В итоге подростки заблудились.

В поисках спасателям помогали милиционеры. В 23:04 дети вышли на звук пожарного автомобиля. Ребят осмотрели, госпитализация им не потребовалась.

В начале июля в Бобруйском районе в лесу потерялся мальчик.

Ребёнок собирал чернику вместе с мамой – здесь подробности.

# Происшествия в лесу # происшествия

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