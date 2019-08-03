По факту лжеминирования вокзала в Минске и двух самолётов возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Минске и двух самолетов.
По информации МВД, информация об этом поступила третьего августа в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте. В сообщении было сказано, что на ж/д вокзале столицы заложено взрывное устройство, а еще два взрывных устройства находятся в самолетах «Минск – Киев» и «Минск – Калининград». Эти рейсы должны были вылетать сегодня из аэропорта «Минск-2».
Из здания вокзала были эвакуированы посетители, проверялись оба самолета.
На местах работали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы, милиция, МЧС.
Спустя время появилась информация о том, что взрывные устройства не были обнаружены. Мероприятия по их поиску окончены – они длились несколько часов.
По информации Следственного комитета, по факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса.
Оба объекта сейчас работают в штатном режиме.
Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого.