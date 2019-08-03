По факту лжеминирования вокзала в Минске и двух самолётов возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Минске и двух самолетов.

По информации МВД, информация об этом поступила третьего августа в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте. В сообщении было сказано, что на ж/д вокзале столицы заложено взрывное устройство, а еще два взрывных устройства находятся в самолетах «Минск – Киев» и «Минск – Калининград». Эти рейсы должны были вылетать сегодня из аэропорта «Минск-2».