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Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах

03 августа 2019 14:06
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Новости Беларуси. В Поставском районе на пожаре погиб сотрудник МЧС.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось ночью 3 августа. Жители г.п. Лынтупы сообщили, что горит заброшенное здание. На место незамедлительно прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.  

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах-1

Фото: СК

Во время ликвидации возгорания на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Коллега и местные жители извлекли мужчину без признаков жизни из-под завала.  

Было осмотрено место происшествия, опрошены местные жители, были изъяты следы пожарного мусора, назначен ряд экспертиз.  

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах-4

Фото: СК

Очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Устанавливается причина пожара и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.   

Следственный комитет Беларуси выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.  

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# Пожар # происшествия

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