Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Лынтупах
Новости Беларуси. В Поставском районе на пожаре погиб сотрудник МЧС.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось ночью 3 августа. Жители г.п. Лынтупы сообщили, что горит заброшенное здание. На место незамедлительно прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС.
Во время ликвидации возгорания на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Коллега и местные жители извлекли мужчину без признаков жизни из-под завала.
Было осмотрено место происшествия, опрошены местные жители, были изъяты следы пожарного мусора, назначен ряд экспертиз.
Очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Устанавливается причина пожара и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Следственный комитет Беларуси выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.
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