Житель Жлобинского района выкапывал яму и нашёл боеприпасы

Новости Беларуси. 11 апреля житель Жлобинского района нашёл под землёй склад боеприпасов. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мужчина обратился в милицию и сказал, что нашёл у себя на даче патроны. Прибывшим правоохранителям заявитель пояснил, что выкапывал яму и увидел несколько боеприпасов.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Через некоторое время лопата наткнулась на железную коробку. Заглянув внутрь, гражданин увидел слипшийся и покрытый ржавчиной боекомплект. Милиционеры извлекли из земли два металлических ящика. Всего в них оказалось 1034 патрона калибра 7,62 мм и 204 патрона калибра 9 мм. Находка направлена на баллистическую экспертизу, ведётся проверка.

Фото: УВД Гомельского облисполкома