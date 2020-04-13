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Житель Жлобинского района выкапывал яму и нашёл боеприпасы

13 апреля 2020 06:47
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Новости Беларуси. 11 апреля житель Жлобинского района нашёл под землёй склад боеприпасов. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мужчина обратился в милицию и сказал, что нашёл у себя на даче патроны. Прибывшим правоохранителям заявитель пояснил, что выкапывал яму и увидел несколько боеприпасов. 

Житель Жлобинского района выкапывал яму и нашёл боеприпасы -1

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Через некоторое время лопата наткнулась на железную коробку. Заглянув внутрь, гражданин увидел слипшийся и покрытый ржавчиной боекомплект. 

Милиционеры извлекли из земли два металлических ящика. Всего в них оказалось 1034 патрона калибра 7,62 мм и 204 патрона калибра 9 мм. Находка направлена на баллистическую экспертизу, ведётся проверка. 

Житель Жлобинского района выкапывал яму и нашёл боеприпасы -4

Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Месяцем ранее у двух братьев в Полоцке был обнаружен оружейный арсенал.

Предполагалось, что мужчины могли использовать его для совершения противоправных поступков – подробнее здесь

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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