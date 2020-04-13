В Старых Дорогах в результате наезда погиб молодой человек

Новости Беларуси. Ночью 11 апреля в городе Старые Дороги в ДТП погиб молодой человек.

Как сообщает МВД Беларуси, 48-летний водитель Daewoo двигался по улице Московской. В какой-то момент автомобиль наехал на лежавшего на проезжей части 22-летнего мужчину. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.

Уточняется, что молодой человек был нетрезв, а также не был обозначен фликером.

На прошлой неделе в Минском районе иномарка сбила человека.