В Полоцке братья хранили дома и на даче оружейный арсенал

Как сообщает МВД Беларуси, 27 марта в квартире одного из двух 34-летних братьев, а также в их дачном доме были найдены обрез охотничьего ружья, самодельный револьвер типа «Наган» и 95 патронов к нему. Экспертиза показала, что оружие и патроны пригодны для использования.

Новости Беларуси. В Полоцке задержаны братья, у которых обнаружены оружие, патроны и металлические «ежи».

Также были изъяты 58 самодельных металлических «ежей», которые могут применяться для остановки машин. Согласно оперативной информации, приспособления планировалось использовать для совершения противоправных поступков.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты проверяются на причастность к другим преступлениям. Отмечается, что один из задержанных ранее был судим за совершение разбойного нападения в России.