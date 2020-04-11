В Минске столкнулись мотоцикл и автомобиль, пострадал один человек

Новости Беларуси. 11 апреля в Минске мотоциклист врезался в Geely.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 21-летний водитель мотоцикла двигался по проспекту Независимости в сторону улицы Дорошевича. Возле дома № 58 мотоцикл врезался в ехавший впереди Geely.

Мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП ведётся проверка. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ.

Неделей ранее в Минске мотоциклист врезался в Peugeot.