На пожаре в одноэтажном доме в Быхове погиб мужчина

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели шедший из-под кровли дым и плотное задымление. Соседи сказали, что внутри здания с тремя квартирами находится человек.

Новости Беларуси. 11 апреля около десяти утра в Быхове загорелся одноэтажный жилой дом.

В квартире № 2 в одиночку проживал 43-летний мужчина. По словам соседей, гражданин характеризовался удовлетворительно, на учёте не состоял.

Звеном ГДЗС обнаружило хозяина квартиры на полу, мужчина был без сознания. Он был вынесен наружу и передан медикам, которые констатировали смерть пострадавшего.