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На пожаре в одноэтажном доме в Быхове погиб мужчина

12 апреля 2020 06:04
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Новости Беларуси. 11 апреля около десяти утра в Быхове загорелся одноэтажный жилой дом. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели шедший из-под кровли дым и плотное задымление. Соседи сказали, что внутри здания с тремя квартирами находится человек. 

На пожаре в одноэтажном доме в Быхове погиб мужчина -1

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

В квартире № 2 в одиночку проживал 43-летний мужчина. По словам соседей, гражданин характеризовался удовлетворительно, на учёте не состоял. 

Звеном ГДЗС обнаружило хозяина квартиры на полу, мужчина был без сознания. Он был вынесен наружу и передан медикам, которые констатировали смерть пострадавшего. 

На пожаре в одноэтажном доме в Быхове погиб мужчина -4

Фото: Могилёвское ОУМЧС 

Пожар потушен. Огнём уничтожен диван, повреждены имущество и стены в комнате. Причина загорания выясняется. 

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# Пожар # происшествия

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