В Витебске автомобиль врезался в дерево и столб. Погибла 18-летняя девушка

Новости Беларуси. В Витебске следователи выясняют причины ночной аварии, в которой погибла 18-летняя девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль ехал по Московскому проспекту и врезался сначала в дерево, потом в световую опору. Пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.