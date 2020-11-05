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В Витебске автомобиль врезался в дерево и столб. Погибла 18-летняя девушка

05 ноября 2020 08:29
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Новости Беларуси. В Витебске следователи выясняют причины ночной аварии, в которой погибла 18-летняя девушка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Витебске автомобиль врезался в дерево и столб. Погибла 18-летняя девушка-1

Автомобиль ехал по Московскому проспекту и врезался сначала в дерево, потом в световую опору. Пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.  

В Витебске автомобиль врезался в дерево и столб. Погибла 18-летняя девушка-4

А вот водителя удалось достать живым из поврежденного авто. Сейчас он находится в реанимации. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Следственный комитет разыскивает очевидцев происшествия.  

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

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