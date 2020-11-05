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Инженер «сливал» в сеть данные правоохранителей, пользуясь служебным положением

05 ноября 2020 06:54
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Новости Беларуси. Пользуясь служебным положением, раскрывал личные данные. Правоохранители задержали 35-летнего минчанина. Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Несколько месяцев назад в интернете к нему обратился неизвестный с просьбой установить личные данные определенных людей. Разумеется, за вознаграждение. В итоге задержанный установил и передал персональную информацию 60 человек. Среди них – сотрудники органов внутренних дел, руководство Следственного комитета, других госорганов, а также члены их семей.

Позже все эти данные были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Задержанный ранее не судим. Он раскаялся и сотрудничает со следствием.  

Инженер «сливал» в сеть данные правоохранителей, пользуясь служебным положением-1

Я спрашивал, кто он и что он, на что он ничего не ответил. Он только лишь сказал, что для благого дела, а именно для информационного ресурса в Telegram. Из данного списка – там, может быть, было человек 10 – максимум, что мне попалось, это пару человек. Данный человек предлагал мне деньги. Но, честно, я никогда никаких мотивов денежных не преследовал.  

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# Акции протеста # происшествия # Илона Волынец # Фотофакт

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