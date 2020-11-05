Инженер «сливал» в сеть данные правоохранителей, пользуясь служебным положением

Новости Беларуси. Пользуясь служебным положением, раскрывал личные данные. Правоохранители задержали 35-летнего минчанина. Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько месяцев назад в интернете к нему обратился неизвестный с просьбой установить личные данные определенных людей. Разумеется, за вознаграждение. В итоге задержанный установил и передал персональную информацию 60 человек. Среди них – сотрудники органов внутренних дел, руководство Следственного комитета, других госорганов, а также члены их семей.

Позже все эти данные были размещены в деструктивных Telegram-каналах. Задержанный ранее не судим. Он раскаялся и сотрудничает со следствием.