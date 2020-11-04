Пострадали не менее 25 человек. Житель Минского района брал предоплату за автомобиль и скрывался

Новости Беларуси. Не менее 25 человек пострадали от предприимчивого жителя Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Неоднократно судимый мужчина предлагал купить автомобили по очень выгодной цене.
Брал предоплату, которую покупатели перечисляли на его телефонную карту, и исчезал.
– Какие действия вы осуществляли?
– Продажа автомобилей. Брал задатки, какие-то возвращал, какие-то не возвращал. Потом, со временем, стали появляться ситуации, когда за один автомобиль вносили сразу несколько задатков. Одному человеку я продавал, другого задаток оставался у меня. Я его планировал вернуть, но вовремя... Некоторых возвращал, некоторые есть случаи, когда не вернул до сих пор.
Были случаи, когда размещал объявления автомобилей, которые уже были проданы, я повторно их выставлял для того, чтобы получить задаток и воспользоваться этими деньгами.
У задержанного обнаружено около десятка банковских карт и несколько SIM-карт разных операторов.