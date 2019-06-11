Житель Витебска полгода крал кошельки, притворяясь пациентом

Новости Беларуси. В Витебске в местной больнице правоохранители задержали мужчину во время совершения очередной кражи.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 52-летний злоумышленник хорошо изучил режим работы больницы и расположение палат. Мужчина прикидывался пациентом и ждал момента, когда больные уйдут на процедуры. Из незапертых палат он забирал кошельки и уходил. Таким образом местный житель смог осуществить девять краж.

Подозреваемый – бывший заключенный, который в январе освободился после 18-летнего тюремного срока за кражи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Зимой 2019 года в Брестском районе были задержаны серийные воры.