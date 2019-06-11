Прямой эфир

Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины

11 июня 2019 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Могилёве мужчина по ночам ездил на велосипеде и повреждал автомобили. К моменту задержания злоумышленник повредил более 35 машин.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, с 29 мая по 1 июня в милицию обращались жители  Могилёва и Могилёвского района, которые жаловались на то, что кто-то повредил их автомобили. Было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Хулиганство».  

Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины-1

Фото: УСК по Могилёвской области  

Правоохранители предположили, что за всеми данными хулиганствами стоит один человек. Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний могилёвчанин, ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей.  

Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины-4

Фото: УСК по Могилёвской области  

По информации следствия, ночью мужчина ездил на велосипеде и умышленно разбивал стёкла машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей.  

Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины-7

Фото: УСК по Могилёвской области  

Гражданин задержан, он полностью признал свою вину.  

Проведены проверка показаний на месте и опознание свидетелем. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, будут проведены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.  

Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины-10

Фото: УСК по Могилёвской области  

Весной 2019 года в Лиде местный житель проколол 23 шины.  

Мужчина боролся с выхлопными газами – здесь подробности.  

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Третий угон провалился. В машине нашли документы подозреваемого
11 июня 2019 09:00

Третий угон провалился. В машине нашли документы подозреваемого

В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек с мусороперерабатывающего завода
11 июня 2019 07:51

В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек с мусороперерабатывающего завода

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров
10 июня 2019 19:36

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров