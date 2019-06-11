Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины
Новости Беларуси. В Могилёве мужчина по ночам ездил на велосипеде и повреждал автомобили. К моменту задержания злоумышленник повредил более 35 машин.
Как сообщает УСК по Могилёвской области, с 29 мая по 1 июня в милицию обращались жители Могилёва и Могилёвского района, которые жаловались на то, что кто-то повредил их автомобили. Было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Хулиганство».
Фото: УСК по Могилёвской области
Правоохранители предположили, что за всеми данными хулиганствами стоит один человек. Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний могилёвчанин, ранее он был судим за кражи из автомобилей и гаражей.
Фото: УСК по Могилёвской области
По информации следствия, ночью мужчина ездил на велосипеде и умышленно разбивал стёкла машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей.
Фото: УСК по Могилёвской области
Гражданин задержан, он полностью признал свою вину.
Проведены проверка показаний на месте и опознание свидетелем. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, будут проведены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.
Фото: УСК по Могилёвской области
Весной 2019 года в Лиде местный житель проколол 23 шины.
Мужчина боролся с выхлопными газами – здесь подробности.