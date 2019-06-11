Могилёвчанин ездил по ночам на велосипеде и умышленно ломал машины

Новости Беларуси. В Могилёве мужчина по ночам ездил на велосипеде и повреждал автомобили. К моменту задержания злоумышленник повредил более 35 машин.

Как сообщает УСК по Могилёвской области, с 29 мая по 1 июня в милицию обращались жители Могилёва и Могилёвского района, которые жаловались на то, что кто-то повредил их автомобили. Было возбуждено несколько уголовных дел по статье «Хулиганство».