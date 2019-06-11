В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек с мусороперерабатывающего завода

Новости Беларуси. Днём 10 июня на территории Брестского мусороперерабатывающего завода была обнаружена граната.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в милицию обратился сотрудник предприятия. Он пояснил, что во время сортировки мусора нашёл что-то похожее на гранату.

Была проведена эвакуация персонала завода – 45 человек.

Сапёрно-пиротехническая группа выяснила, что находка является учебной гранатой РГД, в ней не было взрывчатых веществ. Работа предприятия останавливалась примерно на час.

Весной 2019 года в Каменецком районе из-за артснаряда проводилась эвакуация школы.