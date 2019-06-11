Третий угон провалился. В машине нашли документы подозреваемого

Новости Беларуси. В ночь на 7 июня в деревне Хутор Гомельской области была совершена попытка угона авто жителем Светлогорска.

По информации УВД Гомельского облисполкома, во время угона Volkswagen Golf молодой человек оставил в машине барсетку с документами.

20-летний парень вскрыл дверь, разобрал замок зажигания и пытался завести авто. Попытка оказалась безуспешной, и он покинул иномарку. Во время взлома машины молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, так как до этого употреблял спиртные напитки с друзьями в бане.

В барсетке, которую обнаружила хозяйка авто, находились паспорт, военный билет и банковские карты. Документы принадлежали одному человеку. Так правоохранители определили личность подозреваемого.

Молодой человек пытался совершить преступление в третий раз. Дело передано в Светлогорский Следственный комитет для определения степени виновности подозреваемого.

Еще одна история о брошенном авто после попытки угона.