Прямой эфир

Третий угон провалился. В машине нашли документы подозреваемого

11 июня 2019 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ночь на 7 июня в деревне Хутор Гомельской области была совершена попытка угона авто жителем Светлогорска.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, во время угона Volkswagen Golf молодой человек оставил в машине барсетку с документами.  

20-летний парень вскрыл дверь, разобрал замок зажигания и пытался завести авто. Попытка оказалась безуспешной, и он покинул иномарку. Во время взлома машины молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, так как до этого употреблял спиртные напитки с друзьями в бане.  

В барсетке, которую обнаружила хозяйка авто, находились паспорт, военный билет и банковские карты. Документы принадлежали одному человеку. Так правоохранители определили личность подозреваемого.  

Молодой человек пытался совершить преступление в третий раз. Дело передано в Светлогорский Следственный комитет для определения степени виновности подозреваемого.  

Еще одна история о брошенном авто после попытки угона.  

Недавно в Оршанском районе девятиклассник угнал и разбил машину – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек с мусороперерабатывающего завода
11 июня 2019 07:51

В Бресте из-за гранаты эвакуировали 45 человек с мусороперерабатывающего завода

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров
10 июня 2019 19:36

Возгорание в бане и поджог на ферме: в Минской области произошли 5 пожаров

Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины
10 июня 2019 19:34

Крупная авария на ул.Притыцкого: BMW столкнулся с Lexus и повредил еще 2 машины