Житель Солигорска обвиняется в жестоком убийстве 78-летнего пенсионера

Как сообщает УСК по Минской области, фигурант был задержан 18 августа 2018 года. В тот день был госпитализирован избитый 78-летний житель Солигорска. Пациент умер через неделю.

Согласно материалам следствия, два жильца многоквартирного дома сидели на скамейке во дворе и общались. В какой-то момент к ним подошёл пьяный мужчина и попросил денег на алкоголь.

После отказа обвиняемый причинил пожилому человеку множественные телесные повреждения, а затем ушёл.

Во время расследования фигурант отрицал свою причастность к произошедшему и давал противоречивые показания. Чтобы изобличить обвиняемого, потребовалось провести следственные эксперименты, проверить показания на месте и допросить свидетелей. Был проведён ряд экспертиз.

Эксперт заключил, что у фигуранта есть психическое заболевание. В момент совершения преступления мужчина понимал, что делает и мог себя контролировать.