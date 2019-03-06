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Житель Солигорска обвиняется в жестоком убийстве 78-летнего пенсионера

06 марта 2019 13:50
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Новости Беларуси. 35-летний житель Солигорского района обвиняется в жестоком убийстве престарелого из хулиганских побуждений.  

Как сообщает УСК по Минской области, фигурант был задержан 18 августа 2018 года. В тот день был госпитализирован избитый 78-летний житель Солигорска. Пациент умер через неделю.  

Житель Солигорска обвиняется в жестоком убийстве 78-летнего пенсионера-1

Фото: УСК по Минской области  

Согласно материалам следствия, два жильца многоквартирного дома сидели на скамейке во дворе и общались. В какой-то момент к ним подошёл пьяный мужчина и попросил денег на алкоголь.  

После отказа обвиняемый причинил пожилому человеку множественные телесные повреждения, а затем ушёл.  

Во время расследования фигурант отрицал свою причастность к произошедшему и давал противоречивые показания. Чтобы изобличить обвиняемого, потребовалось провести следственные эксперименты, проверить показания на месте и допросить свидетелей. Был проведён ряд экспертиз.  

Эксперт заключил, что у фигуранта есть психическое заболевание. В момент совершения преступления мужчина понимал, что делает и мог себя контролировать.  

Житель Солигорска обвиняется в жестоком убийстве 78-летнего пенсионера-4

Фото: УСК по Минской области  

Обвиняемый содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру. Фигурант был не раз судим ранее.  

Зимой 2019 года в Березинском районе был задержан подозреваемый в убийстве супругов.  

Мужчина поссорился с семейной парой за три года до происшествия – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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